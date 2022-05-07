今天在大聯盟場上教士以3：2擊退馬林魚，目前拿下18勝9敗在國聯西區排第2，落後道奇的16勝7敗，此戰他們派出日本王牌先發投手達比修有，他維持手感繳出亮眼表現，主投7局被敲5安打(1轟)僅失2分，送出3次三振，優質先發順利拿下本季第3勝，自責分率4.05，和大谷翔平互別苗「投」！

Eric Hosmer RBI 2B in the gap scores Manny Machado to give the Padres an early 1-0 lead! pic.twitter.com/qOERpOghcA — Talking Friars (@talkingfriars) May 7, 2022

達比在4月12日投1.2局狂失9分後狀況恢復正常，包含今天連繳出4場優質先發，也順利拿下3連勝。而今天打線在首局就為他添分，一壘手荷斯莫(Eric Hosmer)敲出二壘安打，送明星三壘手馬恰多(Manny Machado)回本壘得分，後者先遭到四壞球保送，兩人本季打擊率都超過.370，相當可怕。

第5局教士繼續為達比「送幸福」，打擊率目前僅.167中外野手葛瑞斯罕(Trent Grisham)敲出三壘安打直接攻佔得點圈，接著貝提(Matt Beaty)再送二壘安打拿下第2分，之後狀態火熱的馬恰多鎖定接近99 mph四縫線快速球敲安，第3分順利入袋，也把馬林魚先發投手打退場。

第6局達比出現危機，先被奇松(Jazz Chisholm)敲一壘安打，隨後被一壘手阿奎拉(Jesus Aguilar)轟出2分炮，阿奎拉只選了1顆好球，鎖定86.6 mph切球出棒敲向左外野，以2：3的分差緊逼教士，但達比臨危不亂，接連送出三振與兩次滾地球出局，安然度過此局。第7局他成功上演三上三下，結束先發任務。

Manny Machado is the best player in baseball. Single-handedly winning games for the Friars. pic.twitter.com/npeZ6UQIiI — Hog Watch (@thehogwatch) May 7, 2022

達比本季至今共出賽6場，繳出3勝1敗成績，33.1局投球送出28次三振、10次保送、責失15分(3轟)，自責分率4.05、每局被上壘率1.08，若非4月12日投1.2局狂失9分的失常表現，本季他真的十分強勢，尤其在三振不多的狀況下還能頻頻繳出好投，開幕戰他就上演6局無安打無失分頂級表現，今天投7局責是本季最長局數。