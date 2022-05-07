新竹縣中華照顧者關懷協會為街友做快篩，還發給500元獎勵金。（羅浚濱攝）

新竹市政府社會處7日起針對292位列冊獨居身心障礙者及長輩，由社工發送關懷物資包及快篩試劑，列冊街友如有身體不適症狀，社工訪視時將協助快篩。新竹縣獨居老人由5個團體送關懷物資和外篩劑，街友做快篩有500元獎勵金，避免防疫出現缺口。

縣府社會處長李國祿說，新竹縣有789位獨居老人，該處社工以加強電話問安方式宣導防疫措施，請長輩減少外出，並有新竹縣志願服務協會、新竹縣榮慈關懷服務協會、華山社福基金會、社工人共好發展協會及寶山新城社區協會等5個獨居老人關懷單位協助發放關懷物資及快篩劑。

李國祿並說，新竹縣列冊街友有86人，中華照顧者關懷協會發送關懷物資外，該協會並協助街友做快篩，還發給500元獎勵金。

中華照顧者關懷協會理事長劉志枰說，從4月中旬起共為新竹地區127位街友做快篩，並未發

現有街友是陽性確診，都發給500元獎勵金，後續則在服務據點提供快篩服務，再次快篩的街友則發給200元超商禮券。

市府社會處張柔表示，竹市弱勢族群快篩試劑需求協助服務正式上路，希望透過關懷及物資提供，以實際行動關懷平常不容易出門的民眾，安心防疫。列冊街友，社工在巡訪時除現場加強衛教宣導，如有不適症狀，將由社工協助進行快篩。

社會處表示，服務中的弱勢家戶可能因工作或就學因素有快篩需求，無法順利取得試劑，可於周一到周五上午9時到下午4時，洽詢三區社會福利服務中心或社會處，由社工評估提供快篩試劑。新竹市民可加入「新竹市居家照護關懷[email protected]」，以單一窗口處理防疫期間的必要需求。