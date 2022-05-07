高登環球生醫公司承接衛福部採購國外快篩試劑標案，引發國民黨質疑，高登宣布棄標後，衛福部長陳時中批評國民黨團是「政治干預商業」，並稱這傷害殷實的商人。藥師林士峰直言，殷實的商人至少也應該要自己拿的出保證金，才參與招標，「這種找金主去投標的，不是標準的出一張嘴而已嗎」。

國民黨立委林奕華質疑，4月28日當天衛福部不僅找12家廠商前來討論投標事宜，原先僅有2劑裝與25劑裝獲准輸入的高登環球生醫，當天還取得5劑裝快篩產品核准，是為其參與快篩國家隊鋪路。陳時中則辯稱兩者沒有關係，並指當天核准的5劑裝快篩，是廠商根據自己所擁有的產品前來申請，「只是我們准他而已，與那（快篩國家隊）一點關係都沒有」。陳時中還反批在野黨是政治干預，並稱這傷害殷實的商人。

而高登環球生醫有限公司被國民黨爆料以200萬元資本額吞下衛福部16億元快篩試劑採購案後，日前也宣布棄標1700萬劑快篩。該公司負責人劉緯澤指出，「就算國民黨沒罵我，我還是做不出來」。

藥師林士峰今天(7日)在臉書上表示，時中部長口中的殷實商人，找了金主，只負責談判，然後發現談判太複雜，再加上時程太短，只好棄標。他忍不住直言，「我以為的殷實商人，至少也應該要自己拿的出保證金，才參與招標，這種找金主去投標的，不是標準的出一張嘴而已嗎.......」。