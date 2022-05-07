年底的台中市長選戰，民進黨派出立法院副院長蔡其昌，挑戰現任台中市長盧秀燕。臉書粉專舉辦網路投票，詢問網友「民進黨蔡其昌出選台中市長，蔡其昌、盧秀燕你支持誰？」截至7日傍晚5點，盧秀燕居然以72％遙遙領先蔡其昌的28%。
《老天鵝娛樂》YT官方頻道3天前針對「民進黨蔡其昌出選台中市長，盧秀燕、蔡其昌你支持誰？」舉辦網路投票，截至7日傍晚5點，共36000人投票，盧秀燕以72％領先蔡其昌的28%。
支持盧秀燕的網友表示，「其昌好好當會長就好，他當的真的不錯，中職馬上就要有第六隊了，希望他能心無旁騖，好好當他的會長」、「還是當會長好了，看有沒有機會擴增第七隊」、「以前我是佳龍派，但老實說盧秀燕做得不錯啊，我支持她」。
而支持蔡其昌的網友則表示，「我知道盧秀燕一定會當選，但我還是投蔡其昌」、「蔡超認真，雖然會長離開很可惜，但台中市值得他」、「我選其昌啦，給民進黨鼓勵一下」。
文章來源：《老天鵝娛樂》YT官方頻道投票
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