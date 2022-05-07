竹東天穿日台灣客家山歌比賽因疫情連3年停辦，第53屆男女對唱組，情歌對唱都很動聽。（羅浚濱攝）

客委會列為「客庄十二大節慶」之一的竹東天穿日台灣客家山歌比賽，2020年因疫情停辦了2年，今年疫情開始升溫延期到5月21、22日舉行，因近日來新竹縣每天確診人數都破500人，竹東鎮長張順朋基於防疫，宣布今年竹東山歌賽暨系列活動取消辦理。

竹東鎮是傳統客家庄，居民傳唱客家山歌歷史攸久，鎮公所從1965年起每年農曆20日的天穿日，舉辦11個組別的客家山歌比賽，都吸引全國熱愛山歌好手競技，參賽者多達1千多人，都要進行4天賽程，是全台歷史最悠久的客家音樂賽事。

「沒有在竹東山歌超級組比賽奪冠，就不能稱做山歌王！」張順朋說，各組冠軍得主都是該組別的山歌王或山歌后，這些優秀的山歌好手隔年若再參加同一組別比賽，奪冠如探囊取物，因此30年前開辦「超級組」，讓山歌王和山歌后一較歌喉。

像今年竹東鎮獲選模範母親的80歲謝和枝，多次在各組別和超級組比賽中奪冠，曾應邀到兩岸客家文化交流音樂會中獨唱，並在台灣區客家民謠比賽擔任伴奏樂師和評審，被封為客家界「金嗓山歌后」。

縣長楊文科日前拜訪謝和枝致贈模範母親禮物時，她當場獻唱客家平板山歌，博得熱烈掌聲。謝和枝說還想參加山歌比賽，張順朋則希望她來指導後輩，繼續傳承客家山歌文化。

張順朋說，2020年竹東客家山歌比賽進人第56屆，因疫情停辦，去年疫情三級警戒再度停辦，今年疫情緩解時籌備，縮減組別和參賽人數，有265人報名，原定2月19日至20日在竹東客家戲曲公園比賽，考量疫情升溫延後到5月21和22日，但目前疫情相當嚴峻，只能「三度」宣布停辦。