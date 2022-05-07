進入2022年以來，大陸外匯存底規模連續下降，中國人民銀行7日表示，截至4月底外匯存底規模報3.11972兆美元，按月大幅減少682.7億美元，總規模連續第4個月下滑。

大陸2022年1月底外匯存底規模報3.221632兆美元，較2021年12月底時減少285.34億美元，終止此前連3漲。2022年2月底時，大陸外匯存底規模再降低至3.213827兆美元。2022年3月底時，再降低至3.187994兆美元。

大陸國家外匯管理局副局長、發言人王春英表示，2022年4月份，大陸跨境資金總體延續淨流入態勢，境內外匯市場供求保持基本平衡。國際金融市場上，受主要國家貨幣政策預期、地緣政治局勢、新冠肺炎疫情等因素影響，美元指數大幅上漲，全球金融資產價格顯著下跌。外匯存底以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額減少，與資產價格變化等因素共同作用，當月外匯存底規模下降。