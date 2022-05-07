民進黨立委段宜康豪賭吞曲棍球案，司法院職務法庭判決監察院彈劾檢察官陳隆翔案不受懲戒後，監察院日前又發公告表示，彈劾審查委員會以10：1通過對陳隆翔再度提出彈劾，創下監院兩度罕見彈劾同一人紀錄。對此，國民黨立委洪孟楷痛批，這是政治追殺。

民進黨立委段宜康豪賭吞曲棍球案，法院在2019年判決確定，段宜康與前彰化縣長魏明谷須連帶賠償林滄敏名譽損失100萬元，並登報道歉確定。但監委高涌誠等接受段宜康陳情，追究當時承辦檢察官陳隆翔是否有違法失職，監察院當時以6：5通過對承辦檢察官陳隆翔提出彈劾。

全案移送司法院職務法庭審理，職務法庭於2021年判決陳不受懲戒，監委不滿提再審，懲戒法院由2名參審員及3名職業法官組合議庭，認定再審「顯無理由」判決駁回，可上訴。

事隔一年之後，監察院6日公告，高涌誠、林郁容指出，陳隆翔於台灣彰化地方檢察署檢察官任內，偵辦中華民國曲棍球協會相關人員涉嫌侵占公款案件，就該案重要爭點未致力於真實之發現，僅憑被告之自白即率爾結案，並背離檢察機關辦理刑事訴訟案件應行注意事項，均屬嚴重疏漏，論理過程亦難以昭信服，尚非法律見解之歧異，且曾函詢被害人彰化縣政府教育處關於緩起訴處分之意見，卻未待彰化縣政府回覆即當庭諭知給予被告緩起訴處分，嚴重違反辦案程序規定，斲喪司法之公信力，其違法失職情事甚為明確，情節重大，提案彈劾，經審查決定彈劾成立。

對此，國民黨立委洪孟楷痛批，非常標準政治追殺和濫用監察工具，檢察官依法行政，調查相關事務，都是有憑有據，沒想到監察院上次彈劾沒過，現又重啟彈劾，這樣針對性行為，就是要讓司法禁聲，不得隨意對綠色權貴依法處置，老百姓都看在眼裡，民進黨當初是怎樣批評執政者的傲慢和蠻橫，如今變成這樣，不覺慚愧和羞恥嗎！