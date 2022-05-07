中國大陸與索羅門群島簽署安全協議後引發澳洲憂慮，澳洲外交部長潘恩（Payne)7日表示，她已在6日於昆士蘭省布里斯本，會晤索羅門外交部長馬內列（Jeremiah Manele）。

潘恩說，她在會面時向馬內列重申，對中索安全協議缺乏透明深表關注，但尊重索羅門的決策主權。

這是澳洲與所羅門外長自中索安全協議簽署後首度會面，潘恩說，索羅門已向她保證，不會成為外國軍事基地。

澳洲貿易、旅遊和投資部長特漢（Dan Tehan）表示，此次對話具有建設性，但中國在索羅門興建基地，並不符合地區利益。他強調，澳洲仍是索羅門安全合作的選擇夥伴。

特漢強調，我們要做的是確保提出一個非常有力的案例，說明為什麼我們有多重視不想看到太平洋島嶼的軍事化。

澳州總理莫里森曾警告，任何在索羅門群島建設中國軍事基地的行為都是「紅線」。但他沒有詳細說明如果越界會產生什麼後果。