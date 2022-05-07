苗栗縣警局為應跟騷法上路，邀請檢方院方等單位成立緊急應變小組。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

新出爐的跟蹤騷擾防制法，即將在6月1日正式上路，未來警方具有相當的認定權限，可以依認證程度直接對涉嫌人發出告誡書，限制對被害人繼續跟蹤騷擾行為，並可以替被害人直接向法院申請保護令，苗栗縣警局為了跟騷法上路，已舉辦過19場講習，但顧慮員警對新法的不熟悉，特別成立緊急應變小組協助員警執行及偵辦的不足，讓員警能及早上手。

縣警局表示，新出爐的跟騷法與過往的家暴法部分規畫範圍不同，但因新的跟騷法賦予第1線員警相當的認定權限，以適時可以保護被害人，並且，第1線承辦員警可以替當事人申請保護令，但保護令的申請對象法官，依不同的情節關係有不同的範圍，這些都是新法上路以後，執行員警必須盡速了解熟悉運用的。

為了新法將在6月1日上路，苗栗縣警局已舉辦過19場講習會，分批召集全體員警講解新法，為了避免員警在首度執行時，對於法令的不熟悉等因素，影響到執法品質，苗栗縣警局日前特別苗栗地檢署、苗栗地院、苗栗縣政府社會處、教育處、勞青處、毒品防制及心理衛生中心、校外會等網絡單位以及相關警政機關，成立緊急應變小組，以因應可能發生重大跟騷案時，對於疑義及高危機個案即時提供諮詢建議，以期能周全保護被害人，並予涉嫌人即時告誡，避免再次造成傷害。

縣警局婦幼隊長郭守明指出，跟騷行為因為具有高發生率、高恐懼性、高危險性、高傷害性等4高特徵，聯合國已經將其與性侵害、家庭暴力同列為全球婦女人身安全三大威脅，期望新法上路後透過警察機關即時介入保全證據，輔以書面告誡及保護令核發讓行為人知所警惕，並透過網絡協力即時啟動聯防機制，積極展現政府保護民眾安全的決心。