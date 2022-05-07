新冠肺炎確診人數不斷飆升，國內今日單日新增病例數突破4.6萬人，外界擔憂仍有黑數未被檢出，其中原因指向快篩試劑1劑難求，導致民眾染疫後無法及時被發現，加上確診後需隔離，亦有民眾在快篩陽後不進一步接受PCR檢測。醫師表示，雖然指揮中心一再強調，防疫民眾也有責任，但人性有其弱點，指揮中心應拿出辦法，提高民眾自我檢驗、接受PCR採檢的意願，才能降低確診黑數，避免疫情衝太快，導致更多中重症、死亡出現，拖垮醫療量能。

前彰化縣醫師公會理事長蔡明忠表示，今年以來，這波疫情已累計24萬例本土個案，其中的中、重症共589例，死亡有54例，病毒已來勢洶洶。指揮中心要求一般民眾快篩陽後需進一步接受PCR，但國內卻面臨快篩試劑不足的問題，許多民眾還是連1劑都無法買到，這顯示指揮中心在快篩試劑的採購準備上，不僅沒超前佈署，還落後一大節。

新冠肺炎疫情至今已有2年半，令民眾身心疲乏，蔡明忠表示，坊間已有不少無症狀民眾，即便快篩陽性，但對於是否要進一步做PCR檢測，仍猶豫再三，甚至乾脆不做PCR，沒確診就當沒這回事。事實上，民眾這樣的鴕鳥心態已開始擴散開了。雖然指揮中心已下修居家照護個案的隔離天數至7天，但對這些無症狀、輕症的確診者來說，在家隔離期間不用服藥、治療，沒有薪水可領，又常碰到政府系統爆量卡卡等問題。在這樣前提下，部分民眾即便快篩陽性，也不願進一步做PCR確認。

蔡明忠表示，指揮中心一再強調，防疫民眾也有責任，但人性自有其弱點，民眾的防疫作為，仍有賴政府導引。他呼籲指揮中心拿出辦法，提高民眾接受快篩、PCR檢測的意願，才能降低冰山下的確診黑數，避免疫情衝太快，導致更多的中、重症及死亡，進而拖垮醫療量能，這是眼下的當務之急。