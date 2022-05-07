隨著年齡的增長，運勢也在不停變化，運勢命理網站「知命命理」分析12生肖的轉運年齡，生肖屬鼠、龍的人在18歲就能早早轉運，生肖屬羊、豬的人一直要等到過了40歲，才能迎接好運到來。

▍生肖鼠

屬鼠人一生勤勞，樂觀向上，無論出身如何都會積極努力，就算是小人物也有大夢想。他們對名利的追求很迫切，18歲他們就可以展現出一些優勢，遇到機會，開啟自己的幸運之路。

▍生肖牛

屬牛人總是埋頭苦幹，不擅長交際，他們的事業需要時間的累積才能有起色。但他們能忍受辛苦，勤勤懇懇，任勞任怨，獲得貴人青睞，所以他們的幸運來的也不算太晚，29歲便能遇貴人，大展宏圖。

▍生肖虎

屬虎人通常都是單獨行動，不大喜歡跟別人合作，他們愛面子，一般是在30歲之後好運來臨。在這之前即使有一些成績，也容易因脾氣不好而遭到打壓，難以做出成績。

▍生肖兔

屬兔人比較低調，功課好的人也總是埋首書堆，有些機會就這麼錯失了。他們姻緣運好，會在23歲因婚姻改變命運。要是錯過了，他們要想得到幸運之神的眷顧，就得等38歲後。

▍生肖龍

屬龍人性格剛強，而且常有貴人相助，他們一生都比較幸運，特別是過了18歲，可外出闖蕩展示自我。但屬龍人比較自傲，自信心過於旺盛，有時候容易跟他人意見不合，做事偏激，也會喪失機會。

▍生肖蛇

屬蛇人有聰明才智，人品很好，但是有時候定力不足，也難有大收穫。雖然事業穩定，但是很容易轉向，過了35歲經驗豐富了，才能有所成就，得到轉機，一帆風順。

▍生肖馬

屬馬人喜歡出鋒頭，擅長交際應酬，常常有貴人相助，他們25歲後財富運增旺，早早撈到第一桶金。但此時不能驕傲，否則財神爺將不再庇佑，要想財富常有，還需繼續努力，到中年以後才能穩定。

▍生肖羊

屬羊人同情心很強，但是往往在同情別人的時候，免不了上當受騙，他們常被人說命不好，平時也很低調，但他們一過40歲便飛黃騰達，以前累積的人緣成為幫助他們事業的貴人運，從此一飛沖天。

▍生肖猴

屬猴人38歲前易犯爛桃花，男女朋友交往的過程當中更要注意。他們做事不夠謹慎，在跟別人合作的時候，也要守好錢包，小心破財。這些情況過了38歲會好很多，時來運轉，否極泰來，一切都會順利。

▍生肖雞

屬雞人非常活潑，而且多才多藝，比較愛管閒事，容易說大話。他們口才好，但也會禍從口出。38歲前會倒楣一段時間，過了這段時間他們會記取教訓，發揮自己的才能，工作上越來越順利。

▍生肖狗

屬狗人要到35歲走好運，所謂大器晚成，就是一定要經過很多的磨練甚至教訓，他們才能看清是、跟對人。屬狗人很容易因熟人而陷入困境，他們總有還不完的人情債，過得比較辛苦。

▍生肖豬

屬豬人心胸寬廣，對人、對事都能給予寬容和理解。一輩子不愛爭搶，青年時期錯過一些機會，常落在人後。但好事多磨，他們45歲後福運到來，工作順利，受人尊敬，能存下一筆錢，不愁衣食，生活得非常幸福。

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