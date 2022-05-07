無辜遭波及的進口轎車車頭幾乎全毀，輪胎破裂輪框整個凹陷變形。（翻攝彰化踢爆網／吳建輝彰化傳真）

肇事車輛還撞到路旁的自來水管線、瓦斯管線等，現場瀰漫濃濃瓦斯異味，警方不敢大意連忙通知消防局到場協助，所幸最後沒有造成其他事故。（翻攝彰化踢爆網／吳建輝彰化傳真）

彰化市彰南路一段今天下午２點半左右發生一起車禍，１名年僅20歲的盧姓少年，駕駛自小客車行經彰南路時，疑似操作不當，造成車輛失控，連撞路旁4輛自小客車、2部機車，還波及到當時在自家門口抽菸的80歲老翁，警方表示，這起事故僅有老翁受到擦撞，送醫後無大礙，詳細的造勢原因仍有待後續調查釐清。

這起事故發生在下午2點20分左右，警方獲報抵達現場，發現路旁有多輛車輛受損，其中肇事車輛還撞到路旁的自來水管線、瓦斯管線等，現場瀰漫濃濃瓦斯異味，警方不敢大意連忙通知消防局到場協助，所幸最後沒有造成其他事故。

警方說，盧姓駕駛自小客車從彰南路一段往二段方向，駕駛供稱是油門失控故障，導致車輛無法控制，因此才會失控撞到路旁的汽機車，自己也嚇了一大跳；所幸這起事故遭波及的車輛車上都沒人，僅有80歲抽菸老翁遭波及，被撞以後自行爬起，但警方仍將其送醫觀察，詳細的肇事原因仍有待調查釐清。