美國專家在《富比世》（Forbes）指出，雖然5月9日「勝利日」是俄羅斯對內外大肆炫耀武力的機會，且目前正值與西方比拼氣勢的重要時刻，但在戰場損失和經濟制裁壓力下，預計出席今年閱兵儀式的俄軍規模大幅縮減近35%，使這項活動將讓俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）「受到屈辱」。

國家安全事務諮詢公司「Themistocles Advisory Group」創辦人兼執行長胡伯（Craig Hooper）表示，根據俄羅斯公開的資料，今年將有25款共131輛地面作戰載具參與勝利日閱兵，遠低於去年的35款共198輛；在損失超過600輛各式戰車後，T-80主力戰車的10輛編隊今年直接消失，步兵戰鬥車總數也減少50%；大部分火砲系統則失去蹤影，只剩下舊式的2S19 152公厘自走砲，與延續自1960年代設計的BM-30多管火箭系統一起撐場面。

更引發胡伯關注的是，無論T-14主力戰車、Kurganets-25步兵戰鬥車或VPK-7829輪式步兵戰鬥車等新型載具，數量都與去年相同，並未進一步增加，可能代表俄羅斯在經濟制裁之下，軍備現代化的腳步正嚴重受到阻撓。

另外，在烏克蘭戰場出現嚴重損失後，今年僅會有15架直升機參與閱兵儀式，較去年減少7架；且今年擔當固定翼機表演主力的，竟是老舊的MiG-29戰機，共在4個階段亮相，總數達16架，為去年的4倍；而據稱在烏克蘭多次遭到擊落的Su-34戰鬥轟炸機，則完全失去蹤影。

胡伯指出，今年勝利日閱兵凸顯俄軍損失慘重、國防工業能力搖搖欲墜，而為轉移注意力，普丁與俄羅斯高層可能進一步散布「世界末日」等威脅言論、藉尷尬的閱兵儀式指責軍方，甚至仿效前蘇聯總書記史達林（Joseph Stalin），以軍力不足為由趁機正式宣戰與全面動員等。