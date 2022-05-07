從新冠肺炎席捲2年多來，人類已見識到強大的病毒株這段期間持續突變，一個接一個變體出現，從Alpha、Delta、Beta等，如今大魔王Omicron又爆出子弟兵BA.2亞變種，各國都不敢掉以輕心。近期以色列一項新研究表明，Delta變異株並未被Omicron消滅，預計今年夏天會捲土重來，製造另一波疫情高峰。

根據《以色列時報》報導，該研究同時被發表在國際期刊《整體環境科學》 (Science of the Total Environment)，人員透過「廢水研究」來測試變異株在哪些地方特別活躍，發現Omicron具高度靈敏性及特異性，出乎意料的是，當Omicron變體暴增時，Delta數量不減，反而呈現水平存在。根據研究模型進一步推斷，接下來Omicron終將殞落直到被淘汰，但Delta卻始終維持神秘循環，如此也揭露Delta變體重新成為霸主的威脅。

研究指出，Covid病毒隨時間進化、循環、繁衍及突變，導致愈來愈多不同種變異株出現。每當一個時期出現某個具主導地位的變體時，它都會在短時間之內殺光先前的病毒，這就是為什麼我們看不到兩個以上變體同期且同時稱霸。

「以往環境中某個變體量激增，其他變體便會消失。然而，團隊在Delta身上發現天壤之別的情況，它似乎有特定的生存法則。」

主導此次研究的負責人庫什馬羅(Ariel Kushmaro)教授推測，Delta可能會以其現有的形式回歸，抑或產生新的兄弟姊妹傳播。他表示，「實驗結果顯示，大流行並未結束，疫情可能會在即將到來的夏天攀至另一波高峰，也可能是夏季尾聲。」