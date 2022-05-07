沙鹿區清潔隊媒合業者再利用廢木料，可作為香菇培養料配方。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

台中市沙鹿區清潔隊協助清運家戶修剪的樹枝樹幹，一年回收總重約600公噸，上百噸樹幹變賣給農業資材業者，讓垃圾變身成香菇培養料配方，除了減少垃圾數量外，更可增加公庫收入，一舉數得大獲肯定。

沙鹿區清潔隊協助清運家戶庭院樹木修剪下來的樹枝樹幹，一年所回收的廢樹枝幹、樹葉等總重約600公噸，包含樹枝樹葉約500公噸、10公分以上的樹幹約100公噸。

為了加速去化廢木料，清潔隊主動媒合業者開發去化新管道，將直徑10公分以上樹幹回收變賣給農業資材業者，透過樹幹細破碎，再利用於繁殖香菇培養料配方，讓香菇長的相當頭好壯壯，可以說是「垃圾變黃金」！

清潔隊長楊志秦指出，回收的樹幹每公斤可變賣1.3元，區隊每年約變賣上百公噸，可增加公庫收入10餘萬元。另外，清運回隊的樟木、尤加利等大型樹幹，因具殺菌作用，無法應用於農業資材使用，同仁也會發揮巧思以環保方式綠美化部隊。

包括製成車輪擋或區隊景觀意象使用，廢棄的檜木澡桶再生為園藝花台，而廢樹枝、樹葉則透過環保局新式破碎機破碎後，可抑制雜草叢生，木屑發酵後更可當作肥料的輔材，歡迎民眾透過環保局廢木料銀行申請領用。

環保局長陳宏益表示，垃圾放在正確的位置就是資源，透過多元樹枝樹幹再利用管道，提供抑制揚塵、雜草、堆肥及園藝造景使用，並免費開放民眾領取，可創造更多循環經濟價值，加速廢木料去化、降低焚化爐負擔，達到資源回收、垃圾減量的目標。