大家對於再婚家庭的印象是如何呢？在美國的內華達州有一位女子克里斯蒂亞娜（Krystiana），她與現任丈夫瑞安（Ryan）認識後，於2018年步入婚姻，兩人在拉斯維加斯一同養育了四個孩子，而在這四個孩子中，其中有一個孩子是克里斯蒂亞娜與前夫邁克爾（Michael）所生，而在今年情人節的那天，邁克爾表示想送禮物給女兒艾娃（Ava），因此來到了克里斯蒂亞娜家。

克里斯蒂亞娜表示，起初邁克爾向她提出情人節想送禮給女兒的請求，她馬上就同意，表示這當然沒問題，而當她同意邁克爾的請求後，便打算將這一切用相機記錄下來，克里斯蒂亞娜認為，當邁克爾前來家中與家人們見面時，那一刻一定會非常的溫馨且美好。

到了情人節當天，是由克里斯蒂亞娜的現任丈夫瑞安去迎接邁克爾，瑞安認為邁克爾的到來是要給艾娃的驚喜，於是獨自一人先到門前接見邁克爾，不過他不知道的是，克里斯蒂亞娜就跟在他後面，並且捕捉到了他與邁克爾相見時的暖心畫面，兩人一見到面便熱情擁抱，絲毫沒有尷尬的氛圍，邁克爾在見到艾娃後也送上一束鮮花和巧克力，如此有愛的畫面感動了許多網友。

在克里斯蒂亞娜後續的影片中，可以看到邁克爾在屋內與克里斯蒂亞娜和瑞安的小女兒玩樂的畫面，一家人相處的如此融洽也獲得許多網友的點讚，克里斯蒂亞娜表示，自己很感謝邁克爾與她之間保有很好的關係，這對她教育艾娃來說無疑是個幫助。

克里斯蒂亞娜也提到，有許多人會向她尋求再婚家庭相處上的建議，她也大方給予回答，表示認為健康、開放的關係很重要，且也要把孩子的想法及感受放在第一位，讓孩子在快樂的環境下成長是最重要的。