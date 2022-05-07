惡劣車主有惡劣行為！1名女網友日前將車停在某醫院戶外停車場，離開時竟發現有輛車擋在車格前，導致她無法駛離，對方車主疑似找不到車位又與管理方發生糾紛，一怒之下停在該處，醫院一連廣播了1個多小時對方才現身，對方甚至躲在車內嗆「敢動我車子就報警」。

該女網友在臉書「爆廢公社」發文表示，她日前在某醫院的停車場停車，離開時竟發現有輛轎車直接停在他的「車格外」，擋住她的車駛離，醫院幫忙廣播請對方車主移車，沒想到對方1個多小時後才出現，對方甚至還因為停車費問題「躲在車內」不願移車，嗆說「敢動我車子就報警」。

網友將車停在某醫院停車場，離開時發現有輛車檔在車格前，醫院一連廣播了1個多小時對方才現身，對方甚至躲在車內嗆「敢動我車子就報警」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該女網友怒罵「還是你要不要乾脆直接停在出口算了？」她說對方車主態度相當惡劣，全程沒有1句對不起，「你的時間是時間，我的時間就不是時間就對了？憑什麼你造成的金錢損失要我自行吸收？」直言找不到停車位也不該讓別人遭殃，事後曝光照片讓網友全氣炸。

其他網友紛紛留言「拍照舉證提告，妨礙限制它人自由，告一次，以後就不敢了」、「原來不要臉真的天下無敵」、「應該是掛腦科的」、「下次碰到，千萬不要拿雞蛋丟雨刷座下的小孔，因為隔天會很臭的，臭到受不了」、「這麼沒公德心真的沒水準 這應該可以請拖吊車或是報警處理」。