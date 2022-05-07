有些人談戀愛時，希望在感情中握有主導權，絕不讓自己受半點委屈，伴侶若是背叛自己，他們就會毅然決然提分手，但有些人心腸很軟，甚至為愛死心塌地。《搜狐網》近日分享4個就算在感情中受到委屈，仍然相信愛情的星座。

1.水瓶座

水瓶座看待愛情很認真，甚至將結婚當成夢想，他們容忍度很高，就算在感情裡受到委屈，也不會抱怨，只會放在心裡，但隨著時間久了，他們也會承受不住，甚至會瞬間爆發，但發洩完情緒後，水瓶座又會重拾心情，繼續維持這段感情，甘願為愛受罪。

2.射手座

射手座桀驁不馴，自由奔放的個性，也成為他們的個人魅力，但另一半若控制慾太強，他們反而會覺得很有壓力，不過他們自己也清楚知道，對方是因為愛才會出現吃醋的表現，雖然常常因自由問題與伴侶發生爭執，但他們並不會因此感到厭煩，甚至願意與對方繼續磨合。

3.處女座

處女座做事追求完美，給自己訂下很多規則，就連對待伴侶也不例外，只要看到對方有不足的地方，他們就會立即糾正，甚至提供更好的辦事方法，看在另一半眼裡，處女座非常愛碎碎念，儘管他們很愛挑剔伴侶，但並非因嫌棄或感情倦怠，而是希望對方越來越好，雖然在感情裡因監督愛人而搞得非常累，但他們卻因此感到滿足。

4.巨蟹座

巨蟹座非常顧家，而且容忍度很高，只要愛上一個人後，他們就會不顧一切投入感情，在交往期間受到委屈，他們只會躲起來默默流淚，重整好心情後，隔天又能以最佳狀態面對伴侶，就算對感情失望，伴侶只要幾句甜言蜜語，巨蟹座就會選擇原諒，可說是心腸非常軟的星座，但忍耐也是有限度的，若不斷挑戰巨蟹座的底線，他們也是會選擇放手。