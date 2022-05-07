7日上午行政院長蘇貞昌前往中央流行疫情指揮中心，強調現在是維護正常生活前的陣痛期，蔡英文總統也說，現在是疫情最後階段，下午北市府疫情記者會，媒體詢問副市長黃珊珊，會不會覺得府院在為衛福部長陳時中下台鋪路，黃珊珊回應，繼續關心每天疫情發展，希望長官能到第一線瞭解民眾辛苦。

黃珊珊表示，持續關心每天新冠疫情發展，如果所有上層長官能到第一線來，就會知道前線發生什麼事，人民在排隊也很恐慌，藥師很辛苦，醫護人員更艱辛，我們相信中央有超前部屬，也都相信要走向共存一定會有過痛苦過渡期，但過程中要幫大家準備好武器，抵抗敵人也就是病毒。

黃珊珊強調，病毒是無形存在，我們需要一個盾牌，至少每個人都要有一個快篩劑，這是能找出病毒的重要工具，如果民眾連最基本的武器與盾牌都沒有，這樣不是共存，而是棄守甚至投降。

黃珊珊呼籲，希望統聽到人民的聲音，自己也相信衛福部長官也能聽到，大家都很努力爭取足夠快篩試劑，台北市政府曾經訂購一定數量，但出貨時廠商通知被中央徵用作為實名制，但實名制配給數量也沒有明顯增加，很多企業開始向市政府反映，員工確診想要幫員工作快篩，卻都買不到試劑。

黃珊珊指出，台灣應該是很開放自由市場，如果可以讓國際上很多快篩劑能夠進口，在符合中央規定下，包括民間企業與地方政府都能自行採購，希望能用自由機制，讓大家可以找到自己的武器，只要長官們到藥房走一趟看一看，就能知道人民在生什麼氣。