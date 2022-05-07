姊姊亦彤（左）與妹妹亦岑（右）陪奶奶一起過節。（大賞門文化提供）

「彤溫岑二重唱」是新竹關西的客家姐妹花，用客語唱出生活中的故事，極富「讓人聽完就想回家抱抱家人」的情感溫度；姊妹倆也將家人的愛唱進歌裡，尤其93歲奶奶更是她們的鐵粉，2人從幼稚園開始參加歌唱比賽，奶奶每場必到應援，彤溫岑說：「謝謝奶奶用她的笑容支持我們，讓我們很開心地走在夢想的道路上。」

彤溫岑由姊姊亦彤、妹妹亦岑組成，對音樂及歌唱興趣濃厚，從小參加過不少區域性歌唱大賽，最難忘每次比賽前，奶奶一定會去中藥房買羅漢果、泡彭大海為她們滋養喉嚨，且她們小時候因爸媽工作忙碌，奶奶經常用推車推著她們到超市買果凍，是姊妹倆心中最美味的零食，永遠忘不了。

亦彤及亦岑目前仍就讀大學，身兼歌手相當辛苦，奶奶心疼姊妹倆2頭忙，也不忘叮嚀她們認真做好每件事情，多聽別人的意見，永遠保持謙卑態度；亦彤說：「因為爺爺比較早走，奶奶一個人撐起整個家，是個能力很強又獨立的女強人。」

奶奶年歲已高，姊妹倆常抽空陪伴老人家，日前趁母親節前夕為奶奶獻上她們的客語專輯《同溫層的歌》及康乃馨，提前歡度佳節。姊妹倆還獻唱魏如萱的〈奶奶〉，想起奶奶過去辛苦照顧她們的畫面，亦岑忍不住落淚，哽咽地說：「希望奶奶長命百歲，每一天都要快快樂樂。」