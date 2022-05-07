大S（徐熙媛）的前夫汪小菲是大陸商人，離婚後他全心衝刺餐廳「麻六記」，未料受到疫情衝擊，餐廳被禁內用，汪小菲近日忍不住開直播哽咽透露，若下個月還沒辦法正常營運，可能將面臨破產危機，意味著之前投資的5500萬人民幣（約台幣2.4億元）打水漂。

汪小菲最近深夜開直播哭訴，表示兩個月前在北京再開三家分店，其中有兩家走高檔路線，還有一家粵菜餐廳，加起來總共投資約5500萬人民幣（約2.4億元台幣），卻因疫情肆虐，不僅上海封城隔離，其他地區也實施禁內用、只能外帶的政策，生意嚴重受到影響，但每天張開眼睛都要面臨人事費用、水電費、租金等共100萬人民幣（約台幣444萬），目前旗下的10多家連鎖餐廳都採取線上點餐，有可能會倒閉。

汪小菲在直播中哭訴下個月可能會破產。（圖／微博）

汪小菲接著哽咽地表示：「目前都在虧本的狀態下，如果再不開門營業，下個月馬上要宣布破產，自己無力再堅持。」但他不願意投資的錢就此一去不回，每天和母親張蘭開直播帶貨、推廣餐廳的料理包，並強調外帶美食的便利性；今（7日）更在微博宣布北京的某家店在疫情趨緩後就要開業，現在開放平台外賣，叮嚀粉絲可以線上下單。