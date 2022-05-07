俄烏大戰持續超過2個月，西方國家紛紛對俄羅斯祭出制裁。前民進黨立委郭正亮直言，現在西方國家的制裁已毫無邏輯和比例原則可言，連俄國的貓狗都要制裁，讓他不禁擔憂羅宋湯要怎麼辦；郭正亮認為，西方不會用制裁俄羅斯的方式和力度制裁中國大陸，因為若如此，世界上的貿易就會停止，美元霸權也會被顛覆。

郭正亮今天(7日)在政論節目《新聞大白話》中表示，中國大陸的GDP是俄羅斯的10倍，且還是121個國家最大的貿易夥伴，若透過SWIFT制裁大陸，「世界上貿易就停了」。因為中國大陸的貿易大部分還是透過美元交易，「這是美國自己顛覆美元體系」。

郭正亮指出，美國國會通過「反對聯合壟斷石油生產及出口法案」(No Oil Producing or Exporting Cartels, NOPEC)後，自己「看到快笑出來」。若美國真的發動制裁，中東土豪就剛好都把美元資產從美國移走，且美國動不動就制裁，還讓全世界的有錢人擔心把錢放在美國會不會有風險。

郭正亮直言，資本主義核心價值就是私有財產，但現在已不只是針對政府進行制裁，還針對民營公司和個人制裁，連俄羅斯的貓、狗，柴可夫斯基的音樂也制裁，「我就在想我的羅宋湯可不可以喝？」他更批評西方的制裁行動沒有邏輯、沒有比例原則。

郭正亮還發現，事實上西方國家與俄羅斯也是各懷鬼胎，「大家一天到晚作弊」，郭正亮以盧布升值和英國首相強生要以盧布購買俄羅斯石油、俄羅斯油輪沒有固定目的地等為例指出，他這次比較佩服印度的表現，因為他們是基於自己國家利益，而台灣也應該從印度的例子反思自己。