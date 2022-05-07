自行車隊飆速闖紅燈下場GG 機車駕駛後方突遭猛撞超無辜

闖紅燈還害人！1名機車騎士日前在路口停等紅燈時，後方有一票自行車隊「闖紅燈」衝出路口，近10名自行車騎士從騎士身旁呼嘯而過，沒想到最後1名自行車騎士竟疑似恍神，當場撞上機車後方，2車都摔倒地，所幸2人均無大礙，影片曝光網友怒嗆「機車駕駛何其無辜」、「闖紅燈還撞人」。

臉書「記者爆料網」日前分享一段影片，影片中1輛機車在路口處停等紅燈，沒想到後方突然湧入一整群自行車騎士違規「闖紅燈」直接經過騎士往前騎，約8、9名自行車騎士騎過去，突然1名自行車騎士竟直接從後方撞上該機車騎士，機車當場摔倒地，機車騎士所幸沒有跟著摔地，而是跳到一旁路中央。

機車騎士停等紅燈時，後來有一票自行車隊「闖紅燈」衝出路口，最後1名自行車騎士竟疑似一時恍神，竟當場撞上機車，2車都摔地。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

該名撞人的自行車騎士則是倒地，最後2人都各自騎車離開，無大礙；影片曝光網友紛紛留言「自行車騎士一時恍神吧」、「機車騎示好無辜」、「闖紅燈也不多加注意，真的活該」、「2個騎士應該都傻眼了」、「騎自行車也要遵守到路規則吧」、「自行車真的騎太快了」、「機車騎士：發生什麼事了？也太倒楣」。

據悉台灣沒有專屬的單車紅綠燈，因此單車騎士必須遵守汽車的紅綠燈指示，根據《道路交通管理處罰條例》第74條：「不服從執行交通勤務警察之指揮或不依標誌、標線、號誌之指示。」若有上述情形者，將處新臺幣300元以上600元以下罰鍰。