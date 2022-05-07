宅神朱學恒。（資料照片）

國民黨新北市議員葉元之。（資料照片）

關於衛福部長陳時中是否參選台北市長以及他的民調議題，宅神朱學恒6日在直播時語出驚人，推測「他沒有了，黨已經在切割了！」國民黨新北市議員葉元之點頭直呼「我也覺得！」

根據「中華傳播管理學會」在3月初所做民調顯示，陳時中支持度為32.9%、蔣萬安30.1%、黃珊珊21.4%。過了1個月，《東森新聞雲》在4月中公布民調顯示，陳時中支持度為32.1%、蔣萬安為35%、黃珊珊為20.7%。《中天新聞》委託求真民調公司於4月30日公布調查結果顯示，陳時中支持度19.2%排名第三、黃珊珊25.8%排名第二、蔣萬安31.9%排名第一。

對於選民關心陳時中民調議題，朱學恒6日在直播推測，「他沒有了，黨已經在切割了！」當天直播來賓國民黨新北市議員葉元之點頭直呼「我也覺得！」因為發現陳時中這兩天講話是「不怕開水燙」，「你罵我、我也罵回去」。

葉元之提到，最經典的就是，近日民眾排隊買快篩劑情緒很糟，有人問陳時中要不要來排排看，陳時中居然回說他已經有了為何要排。另外，國民黨質疑高登買快篩一事，也被指揮中心回嗆，不然國民黨來申請啊！