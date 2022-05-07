本土確診個案屢創新高，今（7日）更飆破4字頭，新增4萬6377例，其中以新北市1萬6670例居多。根據疾管署最新公布的全國確診地圖顯示，2022年至今全國共有6縣市突破萬人確診，其中以新北市累計10萬4504例居多，也是全國第一個累計確診破10萬的縣市。

根據疾管署今天下午2點29分更新的「本土病例地理分布」可見，2022年至今累計28萬8862例本土確診個案，其中新北市累計超過10萬人確診，共10萬4504例位居第一，接著是台北市5萬8757例、桃園市4萬5801例、台中市1萬4627例、基隆市1萬3557例、高雄市1萬1234例，在地圖上呈現深咖啡色（10萬4504到1萬33例）。

地圖上呈現淺咖啡色（1萬32到3189例）的縣市，包括台南市 6424例、花蓮縣6122例、宜蘭縣5661例、新竹縣4450例、屏東縣3385例。

深橘色（3188到1252例）的縣市，包括彰化縣2990例、新竹市2336例、雲林縣2332例、苗栗縣1769例、台東縣1407例。淡橘色（1251到100例）的縣市，包括南投縣1199例、嘉義縣1079例、嘉義市749例、澎湖縣226例、金門縣154例；黃色（99到0例）的縣市僅剩連江縣99例。

指揮中心今天公布，本土確診個案新增4萬6377例，個案分布以新北市1萬6670例居多，其餘破千縣市為台北市9245例、桃園市6882例、台中市2517例、高雄市2163例、基隆市1910例、台南市1352例。

除了單日新增病例數，死亡數也創下今年新高，新增11例死亡個案，指揮官陳時中表示，今日重症比例稍微提升，從0.03％上升至0.04％，未來隨著病例數增多，重症比例還會再提高。