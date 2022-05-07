受到烏克蘭遭俄羅斯入侵影響，北歐國家芬蘭、瑞典傳將於 5 月同步申請加入「北大西洋公約組織（NATO）」。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）曾於4月底表示，若這兩國決定加入，北約會加快審核腳步。對此，前民進黨立委郭正亮5日表示，芬蘭加入北約這件事若成真，俄羅斯將絕無可能坐視不理，芬蘭無異於和俄國卯上，他憂心，屆時可能會發生很嚴重的事情。

瑞典外交部長林德（Ann Linde）於 1 日透露，芬蘭幾乎確定加入北約，芬蘭媒體《晚報》（Iltalehti）同日報導亦指出，芬蘭將於 12 日決定申請加入北約。

前民進黨立委 郭正亮。(圖/本報資料照)

郭正亮5日在網路節目「深喉嚨ONLINE」表示，普丁原先的計畫是要打著挽救烏東2個共和國的名義出兵，但現在事態卻逐漸演變成「挽救俄語區」，這樣俄軍的下一步，很可能就意味著會攻打哈爾科夫、打奧德薩，甚至包括兩大城之間的其他城市，等於烏克蘭整個烏東防線會往內縮，俄軍會進一步往前推進，如果事情變成這樣，那就麻煩了。

郭正亮進一步表示，他個人認為，若俄軍真的另有所圖，勢必將會導致戰爭嚴重升級，美國和北約都不會坐視不管。

對於芬蘭預計將在5月12日做出是否加入北約的決議，郭正亮說，美國和德國已經表達意見，希望芬蘭盡量在6月北約馬德里峰會就提案，也打算立刻讓芬蘭加入。而這件事若成真，俄羅斯將絕無可能坐視不理，因為芬蘭周邊的芬蘭灣緊鄰俄國第二大城聖彼得堡的邊界，俄國的年出口量有六分之一是從聖彼得堡出去，而波羅地海艦隊一出海就是芬蘭灣，芬蘭若加入北約，不就無異於和俄國卯上了。郭正亮憂心，屆時可能會發生很嚴重的事情。