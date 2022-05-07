澎湃新聞報導，「華山感染」微信號7日轉發一篇國際醫學期刊《赤胳針》（The Lancet）文章：〈上海應對當前新冠Omicron疫情：拯救生命的努力〉指出，上海對疫情嚴格而全面的控制策略實際上是為了減少感染人數，為重症新冠病例提供早期診斷和充分治療，從而將病死率降至最低，並為疫苗的全面接種贏得時間。

這篇文章通訊共同作者為上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院醫學基因組學國家重點實驗室、上海血液學研究所、轉化醫學國家重大科技基礎設施（上海）陳賽娟院士、感染科臨床病毒研究室教授張欣欣，與復旦大學附屬華山醫院感染科教授張文宏。

文章透露，今年2月下旬，上海出現了一輪本土新冠病毒感染疫情。據上海市衛健委通報，截至5月4日，上海市累計有60萬1942例新冠病毒感染者，其中54萬7056例為無症狀感染者，累計死亡503例。未接種疫苗的人，尤其是老年人，在感染後進展為重症病例或出現死亡的可能性仍較高。

文中數據顯示，上海老年人的疫苗接種覆蓋率仍然較低，在580萬60歲以上人群中，接種疫苗的比例為62％，而只有38％接種了疫苗加強針。截至5月4日，在503例新冠死亡病例中，只有25名患者接種了至少一劑新冠疫苗。死亡患者的疫苗接種率僅為4.97％。

目前，上海拯救生命的努力仍在繼續。一方面公共衛生措施和社會服務在持續改善，另一方面正對數百名重症、危重症病例進行救治。與此同時，恢復正常生活秩序和復工復產正在逐步推進，上海人民正在迎接走出此輪疫情的曙光。