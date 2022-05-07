新北市長侯友宜與市府團隊今至淡水區與里長座談，新北市民政局表示，淡水舊納骨塔建物老舊有公安疑慮，目前遷移櫃數已逾8成。同時，北海岸地區殯葬也作整體規畫，預計投入逾5億4000萬元經費辦理淡水、八里公墓遷葬及納骨塔興設工程。目前進行淡水第三公墓遷葬工程發包作業，預計9月完成遷葬工程，後續將開發為停車場，八里第二公墓也已展開清查作業，未來納入遷葬計畫研議。

淡水區長巫宗仁報告指出，近年淡水地區人口快速成長，已逾18萬人大關，各項重大建設也陸續到位，除淡海輕軌綠山線通車外，第一期藍海線也通車了，串連淡海新市鎮與漁人碼頭觀光軸線，提供民眾便利交通，促進地方觀光發展；淡江大橋第一、二標也已完工，第三標主橋面則預計於2024年完工，而淡水河北側道路雖已通過環評，中央仍未核定經費，呼籲中央儘速核定。

列管案件及新提案中，地方對於淡海輕軌藍海線進入老街一案相當關切，捷運局表示，去年已召開地方說明會，向民眾說明基本設計初步成果，針對民眾對於輕軌行經河岸段與民房的距離、河岸段是否提供足夠人行空間及渡船頭燈桿保存等意見，皆納入設計考量並提出配套措施，未來持續與地方民意溝通，以獲得最大共識推動建設。

侯友宜會中就淡江大橋通車後整體規劃、淡北道路行政院遲未核定、市場設置、淡水舊納骨塔建物老舊、交通與道路、易積淹水地區改善及輕軌老街路線等議題，進行追蹤與討論。

民政局長柯慶忠表示，2010年至2021年度淡水區行動治理列管案件共127案，目前已有116件解除列管。