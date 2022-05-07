快篩實名制上路後，再度掀起民眾排隊搶購潮，重演前年「口罩之亂」。資深媒體人黃揚明指出，母親節快到了，政府難道不考慮安排一個活動，「母親到藥局，可享免排隊通關買快篩」，他感嘆，「明天有多少母親要為此受苦」。

黃揚明今天(7日)在臉書上表示，明天是母親節，一堆政治人物絕對都會做圖在那邊讚美全天下母親多麼偉大，但政府難道不考慮安排一個活動：母親到藥局，可享免排隊通關買快篩，「明天有多少母親要為此受苦」。

網友們也留言回應，「水，我這個母親，也是阿嬤，天天送完阿孫都騎車到處去看哪裡可以買篩劑，到現在還沒買到過一次」、「這點子不錯，應該是母親節全面讓媽媽免費領快篩」、「如果可以這樣，那就好了」、「讚成母親節至少送全國母親一份篩劑……！但做的到嗎！？」

此外，針對快篩之亂，消基會指出，政府提供配售的快篩試劑數量，遠遠不足在街頭四處湧現的「國家排隊」消費者的需求，政府應苦民所苦，改變目前決策，立即停止實名制配售。

消基會建議對中低收入者提供優惠措施，並將已徵用的快篩劑，定額、定時由國家公費配發，無償提供消費者領取，同時也應回歸市場機制，鼓勵國內業者大量進口、自行舖貨銷售。