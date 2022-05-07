高雄市疑多一名議員染疫確診！市議員李眉蓁今天傍晚透過臉書指出：「在這邊要跟各位好友們說聲抱歉，今天眉蓁覺得喉嚨痛、骨頭痠痛，就立即就做了快篩，結果呈現陽性反應，目前仍在等待PCR結果。」

李眉蓁指出，服務團隊同仁已立即啟動應變措施，包括即刻起團隊所有行程取消或改期，所有同仁立刻進行快篩檢驗、並以最後接觸日起算，依照「3＋4」居家隔離方式，啟動預防性隔離，服務處將休息至5月11日。

休息期間議事、民眾服務改為遠端視訊、線上及電話服務（服務不間斷），另外5月10日晚律師諮詢時間暫停一次。

李眉蓁表示，辦公室已在今天下午（7日）進行全面清消完畢，目前議會已開議，會利用隔離期間，研究議題、準備質詢內容，也將透過遠端視訊，持續進行議會的問政工作，確保工作不會停歇。

李眉蓁最後感謝身邊親友的關心，目前症狀並無大礙，即日起會遵守相關隔離規定，在家隔離10＋7天，特別感謝辛苦的醫護人員，站在第一線堅守台灣人民的健康，大家平時更要做好個人保護、衛生習慣不能鬆懈，齊心防疫，台灣加油！