大陸國台辦7日發布答記者問，針對台灣近期疫情升溫，感染人數快速增加，快篩試劑嚴重短缺，有輿論希望大陸方面提供協助。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，4月以來台灣新冠肺炎疫情快速蔓延，近日每天新增確診病例超過3萬例，台灣同胞急需的抗原檢測快篩試劑嚴重短缺，對此十分關切。

朱鳳蓮指出，台灣同胞儘快獲取抗原檢測快篩試劑，對疫情防控、診療至關重要。台灣有關企業機構需要對接大陸相關生產企業洽商採購，大陸有關方面願提供協助，強調十分牽掛台灣同胞的生命健康，希望疫情早日結束，生活恢復正常。