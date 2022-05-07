王冠閎7日在111年全國大專校院運動會游泳公開男子組100公尺蝶式奪金。（運促會提供）

「台灣蝶王」王冠閎王冠閎7日在111年全國大專校院運動會游泳公開男子組100公尺蝶式決賽，游出53秒31的成績摘金，原本把全大運當做世大運前哨戰，卻因疫情影響打亂備戰腳步，他坦言計畫多少受到影響，但他心態很快做出調整，將持續以巴黎奧運為目標去做訓練。

原定在2021年舉行的成都世大運因東京奧運延期，也延到今年6月26日至7月7日舉行，沒想到又因疫情二度延期，9月的杭州亞運也延到明年，瞬間打亂選手們的備戰計劃。

「原本我把近期目標擺在世大運，現在延期多少受到影響，目標多少有被打亂，但這不影響我朝下屆奧運去訓練的目標。」對於下一步計畫，王冠閎坦言還沒有與教練討論，現階段就是先完成全大運賽程，再看看之後會不會出國移地訓練。

雖然今天順利為台灣師大摘金也是個人本屆全大運首面金牌，但王冠閎對於成績卻不太滿意，「原本我設定希望能游到52秒內，但今天下水後對水溫不太適應，水溫滿低的，入水後身體狀況沒有很好。」

王冠閎也指出，不只比賽池水溫偏低，室內恢復池的水溫更低，「所以反而沒有達到恢復效果，整體來講下午的狀況反而比上午預賽還差一點。」他認為，水溫的情況短時間難以克服，只能靠自己的臨場反應或是身體適應。

教練黃智勇則認為，知道世大運、亞運延期後，全大運就當作訓練中的一環，藉由比賽檢視他能力到哪裡，看是速度或耐力哪裡需要修正，「今天他對比賽掌握度稍嫌不足，主要是水溫影響滿大的。」他也提到，接下來王冠閎可能會等到暑假後才會開始下一階段訓練。