學員蔡依含作品療癒貓兒泡咖啡。(台南市府提供／劉秀芬台南傳真)

周美智老師與作品「蘑菇映象」。(台南市府提供／劉秀芬台南傳真)

「一魚三吃」虱目魚餐器組，為學員蔡素琴的趣味創作。(台南市府提供／劉秀芬台南傳真)

周美智老師作品「蘑菇映象」。(台南市府提供／劉秀芬台南傳真)

榮獲文化部頒發「台灣工藝之家」殊榮的「磐創作陶坊」陶藝家周美智，推動陶工藝創作結合台南地方美食的「食工藝_漫遊」創作計畫，招募15名學員，4個月來從認識泥土開始學習，每周六由周美智親自指導，7日終於在新營磐創作陶坊展現創作成果，溶入台南美食特色的作品令人驚豔。

周美智表示，「食工藝_漫遊」創作計畫發想源於疫情，希望民眾防疫在家也能「吃得好，用的好」，餐桌上的食物器皿一直是能為美食加分的配角，好的用餐氛圍能夠療癒人們吃東西的心情並撫平一天的疲憊，因此希望以陶瓷工藝結合現代居家餐飲，進行「食‧器工藝」人才培訓。

策展人周宸菡表示，來自各行業的15名學員，有現職老師、花店老闆、電商小編、自由業、行政人員和將升國一的學生等，課程讓學員從最基礎的泥塑做起，扎實的了解陶瓷的基礎製程後，以「餐桌上的台南美食之旅」作為專題進行創作，並將台南的美食旅遊記憶揉入泥土之中。

這次成果展亮點之一為周美智作品「蘑菇映象」，蘑菇曾為新營太子宮社區家庭的主要經濟作物，周美智以兒時記憶的松茸印象作為延伸，設計成能多人共享、可相互堆疊的餅盒、點心盒，搭上小蘑菇造型的茶器與點心碟，整體造型設計也象徵著朵朵蘑菇互相依偎，緊密相連的家庭溫暖情感。

周宸菡指出，學員創作主題有新營豆菜麵、鹽水意麵、柳營酪農、東山咖啡、台南擔仔麵等等衍生性食器創作；其中「一魚三吃」虱目魚餐器組，為學員蔡素琴的趣味創作，「魚頭、魚身、魚尾」一套三式器皿可裝載著各式魚料理，除了滿足饕客的味蕾，也增添其視覺的趣味感。

磐創作陶坊指出，「食工藝‧漫遊」食器工藝成果展將持續到5月15日，每日均有趣味的陶瓷手作DIY課程，假日還有陶瓷多肉小市集活動，歡迎大家一同前往參觀同樂。