環保局接獲通報後，立刻派員到濱海路二段92巷排水溝查驗。（徐其萬提供／蔡明亘桃園傳真）

造紙廠業者坦承，因疏失才導致含漿廢水意外排出。（卓榮騰提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區6日有民眾發現，濱海路二段92巷水溝內出現灰白色混濁液體，飄出陣陣異味，緊急聯絡市議員徐其萬和圳頭里長卓榮騰到場，發現確有異常，立即通報環保局查驗，稽查員沿水路查到上游某造紙廠，確認為業者疏失，最後依法開罰並命其停工。

徐其萬指出，6日傍晚有民眾反映，圳頭社區濱海路二段92巷排水溝內出現詭異液體，疑是附近紙工廠排廢水，環保局趕到現場查驗，徐也要求徹底檢查。提到偷排廢水問題，卓榮騰透露，偶爾發生類似事件，都不知廢水從何而來，甚至還有過整台車載來隨便倒。

徐其萬也說，過去2至3年前頻繁發生，近1年來較少，如今民眾環保意識抬頭，政府稽查標準也變嚴格，若仍有業者偷排廢水污染環境，絕不能容忍。

對此，環保局說明，稽查員在涵洞內採樣檢測，水質酸鹼度為中性正常，未有重金屬銅和鎳的反應，水色呈灰白帶有酸味，稽查員沿水路前往上游稽查，發現某間造紙工廠設備，有著和涵洞同樣的酸味。

業者回應，因作業疏失，導致部份含漿廢水沿廠內溝渠流出到廠外溝渠，當下廠內溝渠確實有紙漿殘留，目前已未有廢水排放。環保局表示，該廠因違反《水污染防治法》第20條，將處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，另業者因未有水污貯留許可，故命其停工。