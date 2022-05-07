俄烏戰爭戰況持續膠著，俄羅斯5月9日的「勝利日」，俄羅斯總統普丁是否會藉機停戰或是正式宣戰，引發關注。前空軍副司令、退役中將張延廷表示，5月9日俄烏雙方火力可能會加強，這樣下去，烏克蘭吃虧最大；而他也示警，小心俄羅斯發動核武的可能性。

張延廷7日在政論節目《新聞大白話》中表示，俄羅斯會不會動用核武，至今不能完全排除。只要在俄羅斯整個戰況進行不利的狀況下，就非常有可能會使用核武來做補充。加里寧格勒東邊是立陶宛，北邊是波羅的海，南邊是波蘭，這是俄羅斯的海外「飛地」，這兒有40個地堡，現在人員進出非常頻繁，彈道飛彈就在裡面。因此，核戰陰影不能完全排除，就算不會發生在烏克蘭，其他地方也要小心。

張延廷接著表示，黑海艦隊「莫斯科號」巡洋艦上月被擊沉，6日該艦隊上將級巡防艦「馬卡洛夫海軍上將號」巡防艦，有可能是被海王星飛彈擊中。美國把情報分享給烏克蘭，距離近的時候，有時可以使用雷射導引彈。這可以做，但不能說，大家心知肚明。

張延廷指出，5月9日俄烏戰爭火力可能會加強，烏克蘭發揮火力、俄羅斯可能也會出手教訓，大家只會不斷的加碼，因為都有戰損，澤倫斯基要有所交代，莫斯科也要有所交代。不過，有些民宅、醫院、教堂不能動，會有一些斟酌、限制；但萬一到時整個放開來，戰損會更嚴重，比如西方國家再加碼，這個地方損耗會更多，而戰場又是在烏克蘭，烏克蘭吃虧最大，俄羅斯吃的虧小一點。