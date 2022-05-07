國內疫情嚴峻，連帶導致醫療量能吃緊，一線的醫護人員所要承擔的壓力更是令人難以想像。國民黨台北市議員羅智強表示，自己收到一封來自護理師的訊息，他看完以後，為這些站在第一線的防疫人員感到非常不捨，並呼籲大家在對疫情蔓延感到恐懼、無奈的同時，也不要忘了和醫護人員說一聲「謝謝你們，辛苦你們了」。

羅智強今天(7日)在臉書上表示，看了一封來自護理師的訊息之後，非常為這些第一線的防疫醫護英雄，感到不捨。在疫情蔓延的此時，大家都有非常多的恐懼和無奈，但不要忘了醫護人員正用自己的生命守護我們的生命。

羅智強認為，不管我們面對再大的為難，不要忘了跟他們說一聲，「謝謝你們，辛苦你們了」，一起為醫護加油。

同時，羅智強也在臉書上公開了這封訊息的全文：

「羅議員你好

我是現職護理師

面對這場疫情，民眾們的無助與害怕，我們真的希望可以做的更多

為了面對後續更多的確診病例

目前醫院正在努力挪移住院病人，把病房空出來改建

也就是改建成被徵召的專責病房

住院中的病患也都願意配合政策，能夠早點出院回家休養的就回去

但是因為病房限縮，原本排定入院治療的病患就被破延宕入院時間。會延宕多久沒有人可以給出答案

大部分病患都可以理解現在的情況，但是有極少數的病患會打電話到護理站來詢問。

我們可以理解他擔心延誤治療會影響病情，但是其中不乏要我們保證沒有依照時間住院治療，之後病情不會有變化。

接到這種電話，除了心情不好也覺得很無奈。我們除了要在臨床上應付許多病情變化萬千的病患，還要承受這些病患的情緒。

看到你們為民眾發聲

可以也為我們醫護人員加油打氣嗎？

我們要得不多，只是一句加油以及彼此理解

謝謝你們

我們會持續為民眾的歲月靜好努力，也請大家彼此包容。

這波疫情來勢洶洶，唯有共同面對，方得見到曙光。」