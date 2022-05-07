民進黨南投縣長參選人蔡培慧7日與立委蘇巧慧參訪國立台灣工藝研究發展中心。（盧金足攝）

「整個世界就是包浩斯」世界巡迴展，亞洲首展在南投工藝中心登場，民進黨南投縣長參選人蔡培慧7日邀請她在擔任立委時同為教育文化委員會的立委蘇巧慧導覽參觀，還到金工工坊手作體驗，蘇巧慧表示，草屯藝文匯聚，欣賞最佳工藝就要來南投縣草屯鎮，她也會和蔡培慧攜手拚觀光。

工藝中心主任張仁吉親自導覽國立台灣工藝研究發展中心規畫時，特別蹲下身來介紹，連原址建物的磨石地面都保留，讓工藝重鎮傳統與創新相融合。

蘇巧慧假日專程到南投為民進黨提名參選南投縣長的蔡培慧加油打氣，她表示，南投坐擁得天獨厚的觀光資源，還有國立台灣工藝研究發展中心，要幫助蔡培慧推動讓南投縣躋身工藝產業的亮點。

德國對外文化關係學院為迎接包浩斯百年，舉辦「整個世界就是包浩斯」世界巡迴展覽，已巡迴阿根廷、墨西哥、美國、烏拉圭、德國與波蘭，亞洲首站就在草屯鎮的國立台灣工藝研究發展中心，吸引很多學校安排走出教室，來工藝中心親炙大師的理念與藝術才華。

「整個世界就是包浩斯」巡迴展的亞洲首展，4月30日至7月17日，在台灣工藝中心工藝設計館登場，近500件展品，包括包浩斯完整照片、紙本作品、模型、文件、影片，展現包浩斯的建築設計風格，被譽為日後撰寫歷史與現代主義大眾化的源頭。

工藝中心表示，工藝中心創立於1954年，和包浩斯學校的任務精神相近，為台灣工藝人才培育的重要推手，該中心目前設有木工坊、陶工坊、竹工坊、纖維工坊、漆工坊、石工坊及金工工坊，提供工藝人才學習及發展機會，打造自己的藝術新舞台。