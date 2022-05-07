百萬名車太高也是困擾！1輛休旅車日前在地下停車場因「車身太高」，誤觸天花板消防設備，場內頓時警鈴大作，消防泡沫落下造成「一片白茫茫」，不少網友說消防泡沫其實具腐蝕性，恐怕已損毀車輛烤漆，還有網友認出該車是要價641萬的「Land Rover Defender V8」，笑說賠償費和維修費應相當可觀。

臉書「記者爆料網」日前曝光1段影片，影片中1輛銀色休旅車因為車身過高，竟當場誤觸地下停車場的消防機關，天花半的消防設備因此噴射出白色泡沫，把其他車輛淋溼，現場一片「白茫茫」，有網友笑說「根本是幫大家免費洗車」。

1輛休旅車日前在地下停車場因「車身太高」，誤觸天花板消防設備，場內頓時警鈴大作，消防泡沫落下造成「一片白茫茫」。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

不過有專業網友指出，消防泡沫作用是冷卻火焰並覆蓋燃料，防止物品與氧氣接觸，從而抑制火勢，具有一定的腐蝕性，若沒有及時清理乾淨，會造成車漆受損、侵蝕，到時恐怕只能重新烤漆，並非只是單純地「洗車」而已，網友紛紛留言「消防泡沫很傷鈑金」、「車主要哭了」。

此外還有網友認出該肇事的休旅車竟是新車價641萬的「Land Rover Defender V8」，車頂如此一撞，駕駛除了愛車車損，恐怕也得負起維修管線以及其他車輛車損賠償，維修金額恐怕不便宜。