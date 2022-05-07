全大運開幕，選手們點燃聖火。（賴佑維攝）

全大運開幕，參賽學校齊聚一堂。（賴佑維攝）

蔡英文總統7日到國立體育大學參加全國大專校院運動會開幕典禮，她說，過去很多國手在全大運脫穎而出，進一步代表國家出賽，祝福選手在全大運創造好成績，未來代表台灣在國際體育競賽發光發熱。

蔡總統表示，疫情之下舉辦運動賽事非常不容易，尤其是保護選手健康，這次全大運順利舉辦，要特別感謝體大校長校長邱炳坤率領全體師生投入，感謝桃園市長鄭文燦率領市府團隊積極協助，讓辛苦備戰的選手有大顯身手舞台。

蔡總統又說，今年有1萬多名好手參加全大運，相信各學校精銳盡出，所有賽事也一定精彩可期。蔡總統細數近年國際成績，她說，台灣選手這幾年在世界頂級體育競賽表現越來越亮眼，台北世大運奪得26金34銀30銅等好成績，2018雅加達巨港亞運17金19銀31銅，也第一次以戰機伴飛迎接亞運英雄。去年東京奧運2金4銀6銅，這是首度奧運得到兩位數以上獎牌。

蔡總統表示，這些傲人成績背後除了選手辛苦努力、還有國家注入資源，積極人才培育，教練及後勤團隊，才能累積這樣成果，未來政府會持續挹注資源給選手，給選手更多更完善支持。硬體方面，國訓中心基地環境升級第3期2024年完成，協助戰力升級。人才培訓方面，體育署已經針對下一次巴黎奧運啟動黃金計畫2.0，選出72位精英選手透過量身打造培訓計畫，協助大家備戰奧運。

「期盼未來在國際發光發熱！」蔡總統說，過去很多國手，都在全大運脫穎而出，經過選拔跟訓練，進一步代表國家出賽，非常期待今天參加的選手，承先啟後，繼續挑戰自己的紀錄，祝褔大家在全大運創造好成績，未來代表台灣在國際體育競賽發光發熱。