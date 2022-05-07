謝祖武想帶張本渝遠走高飛。（華視提供）

尹昭德思考放張本渝自由。（華視提供）

台語劇集《婚姻結業式》本周日即將播出精彩完結篇，張本渝與謝祖武最終感情歸屬令觀眾好奇，網路上「回歸家庭」與「追求愛情」兩派網友各自表述，在最新精彩預告中可看到，謝祖武對著張本渝說：「我可以假裝不知道這一切，我跟你現在馬上離開。」想要帶著張本渝遠走高飛，謝祖武跟張本渝真能拋棄家庭，完成人生最後一場戀愛嗎？

談到這場「為愛走天涯」的感情戲，謝祖武就說：「像駱誠這樣成熟年紀的人，很多事情不能假裝不知道，說好聽點是天真，說難聽點是逃避，我不認同他這樣的作法，這樣非但沒辦法好好跟美惠在一起，反而會帶給兩家庭災難」張本渝也說：「美惠本身的個性是一個直線也直接的人，長大後嫁給一個不愛的人這麼多年，所以她知道活在假象裡面有多難受，若兩人像駱誠說的那樣私奔，也只不過從一個謊言跳進另一個謊言中，不是美惠想要的結果。」

另外在預告中看到夏如芝對謝祖武下最後通牒：「你如果不相信我，你也會失去我」對於駱誠依舊緊抓不放，不願家庭毀於一旦，而另一方面飾演張本渝先生的尹昭德也對美惠說：「你如果真的想跟駱誠在一起，我願意成全你們。」讓觀眾更加好奇結局走向到底會是如何。

對於鎮邦感情態度的轉變，尹昭德感性地說：「當他看到美惠跟駱誠在一起的笑容是發自內心的，他知道自己已經輸了，如果覺得跟駱誠在一起是開心快樂的，我願意成全你，後悔當初沒有好好珍惜美惠，還有對於這段婚姻的不捨，但最後鎮邦從美惠身上學到的『婚姻學』就是愛一個人是希望對方快樂幸福，而不是把她綁在自己身邊。」

除了張本渝與謝祖武兩人要怎麼解決家庭因素，才能完成人生最後一場戀愛外，在預告中也可以看到陳慕義醞釀用計要讓何如芸重回身邊，何如芸與馬力歐兩人是否可以修成正果，也引發觀眾好奇。

《婚姻結業式》播出完結篇當日適逢母親節，張本渝也向天下的母親喊話：「母親節要到了，我要大讚一下所有的女人們，雖然平常在關係中常扮演跟隨者，但是發生狀況的時候又能夠挺身而出撐起一片天，就像美惠這個角色堅忍剛強一樣，根本超威，超完美的啊！」

而謝祖武、張本渝、何如芸、梁赫群也將線上直播，陪觀眾看最後一集，映前直播於晚間8點45分開始，映後直播於晚間11點開始，同步在華視娛樂show粉專、公視台語台粉專、《婚姻結業式》粉專與觀眾見面。