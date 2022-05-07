桃園復興區繡球花海吸引遊客拍照打卡。（農業局提供／蔡明亘桃園傳真）

2022桃園繡球花季今日登場，為期一個月在復興區台七桃花源休閒農業區與附近農場皆有吃有玩，今年種植逾14種品種、超過1萬株的繡球花，還打造2公里長賞花步道，周周有不同主題活動，園區內外還有免費假日接駁車可搭乘。

今年繡球花季自今起到6月5日，全區分前山與後山2區，前山以枕頭山商圈一帶的怡德、陽光休閒農莊為主，後山則是蘋果農莊與霞雲山莊等巴陵一帶賞花區，工務局斥資近千萬打造賞花步道、花景、拍照牆與休憩空間等，當地農場也提供親子體驗活動。

農業局長郭承泉也提到，周周有不同主題，包括5月7至8日的賞螢週、14至15日的媽媽桃週、21日的部落山水輕旅行、28至29日的枕頭山購樂趣與6月4至5日的品茶周等，呈現在地多樣風貌。

因假日車潮多，現場設有免費接駁車，假日每30分鐘一班，在園區外共分紅綠2路線，時間為7時30分至16時30分，紅線行經慈湖停車場至枕頭山口接駁總站再到葉家千金主展場，綠線則從介壽國中停車場到葉家千金主展場；園區內車次時間為8時至16時，路線則是葉家千金主展場到枕頭山口接駁總站最後至祿客農莊賞花區。