本土疫情升溫使醫療量能不堪負荷，因此中央流行疫情指揮中心宣布，5月8日後的確診者只要居家照護7天，無須採檢直接解隔，就有男網友好奇，修正這項措施代表什麼？意外掀起網友討論，不少人開玩笑稱，「就是類解封」、「就是病毒自由了的意思」。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，5月8日後採檢陽性的確診者，若為輕症，且距發病日或採檢日已居家照護7天，無須採檢可直接解隔，並進行7天自主健康管理。

若是在醫院、加強版集中檢疫所、加強版防疫旅館的確診者，如果無症狀或症狀緩解，距發病日或採檢日已達7天，同樣無須採檢直接解隔；距發病日或採檢日達5天且快篩陰性，或5天內2次快篩陰性，也可直接解隔。

確診個案解隔條件修訂。（圖／指揮中心提供）

一名男網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO出相關新聞，並好奇詢問，所謂「無須採檢直接解隔」代表的意思是什麼？意外掀起網友討論。

有網友認真解答，「7天就可以放出來了，也不用管你還有沒有病毒」、「7天之後不用管陰性或陽性，你想幹嘛就幹嘛」，也有人開玩笑稱，「就是類解封」、「就是病毒自由了的意思」、「就是共存的意思」、「就是快出門實驗還可以傳給幾個人」、「就是當成感冒啦，感冒也不用隔離」。

另有網友無奈表示，「越來越誇張了」、「慢慢的就免隔離了，全部解套」、「明明完全失控，還一臉掌握中」、「這樣就大家不用快篩，也不用排快篩，快篩不足的議題就不用再被罵了」。

值得注意的是，指揮官陳時中在稍早疫情記者會上指出，經研究證實染疫7天後幾乎沒有感染力，若讓99.75％輕症或無症狀患者占用太多醫療資源，將排擠到0.25％的中重症患者資源，因此修正解隔條件，避免拖垮醫療量能。