台灣逆風高飛AO 社區服務協會推動俗稱超慢跑的「逆轉跑」運動，為展現參與民眾因逆轉跑塑身有成，找到健康，今特別舉辦「重披婚紗─愛的誓約逆轉祝福典禮」。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台灣逆風高飛AO 社區服務協會推動俗稱超慢跑的「逆轉跑」運動，為展現參與民眾因逆轉跑塑身有成，找到健康，今特別舉辦「重披婚紗─愛的誓約逆轉祝福典禮」。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台灣逆風高飛AO 社區服務協會在社區、機構內推動俗稱超慢跑的「逆轉跑」運動，為展現參與民眾因逆轉跑塑身有成，找到健康，今特別舉辦「重披婚紗─愛的誓約逆轉祝福典禮」，讓參與者穿上美美婚紗外，也藉此鼓勵家中男性走出家門一起運動，靠超慢跑逆轉發福身材，夫妻一起找回當年穿婚紗、禮服時的健康體魄。

嘉縣社會局長張翠瑤表示，嘉義縣爭取衛福部的社會福利攜手合作加速器計畫，全國有3個縣市獲選，嘉縣是其中之一，透過台灣逆風高飛AO 社區服務協會的「青銀逆轉跑，全家動起來銀髮圓夢計畫」，目前在大林運動公園、東榮國小、溪口鄉，甚至是彰化基督教醫院都可以看到民眾運動的蹤跡。

社會局人民團體科科長陳茂仁說，逆轉跑就是超慢跑，是溫和的運動，很適合長輩，透過教練第一次集體陪走，健走距離可隨每位樂齡長者健康狀況而定，以能負荷、沒有不適為範圍，再逐次慢慢增加，對長輩心肺能力有很大的幫助。

陳茂仁說，多數社區活動或類似運動課程，參與者都以女性為主，為鼓勵男性走出來，也展現因逆轉跑塑身成果，今才會以穿婚紗方式呈現，也讓長輩、參與民眾重溫婚禮的感動。

嘉義縣長翁章梁指出，在關懷據點和巷弄長照C等據點常常發現女性參與的比例遠高於男性，感謝協會申請衛福部的社會福利攜手合作加速器計畫，這是一項很另類的幸福活動。