影集《聊天紀錄》（Conversations with Friends），改編自愛情神劇《正常人》原著作者莎莉魯尼（Sally Rooney）首部暢銷小說，描述法蘭希絲與玻碧是分手後仍維持友誼的文藝伴侶，因為一場詩歌朗誦會，她們結識作風時髦卻貌合神離的夫妻尼克與梅麗莎，迥異的2組人馬闖進彼此的世界，在挑戰親密關係的每段聊天紀錄中，複雜的4人關係逐漸開展。

劇中，31歲小天后泰勒絲男友喬歐文（Joe Alwyn）飾演的男主角尼克和23歲新演員艾莉森奥利弗（Alison Oliver）飾演的女主角法蘭希絲，兩人一見如故、同病相憐，可惜在錯的時間遇上彼此，因此發展出一段私密又炙熱的地下戀情，兩人除了溝通談話的心靈交流，也不乏肢體上的親密接觸。

喬歐文則認為每一幕的激情都有它存在的必要，不只令人臉紅心跳，更流露著無法用言語表達的感情，他說：「每場親密戲都像是兩人對話的延伸，我希望觀眾可以從每一場戲中感受到些微的不同，也能明白每一次靠近對於兩位主角都代表著不同的意義。這些橋段並不是平白無故出現的。」

而當時《正常人》中一場場唯美真實又揪心的激情戲備受推崇，幕後最大功臣親密動作指導員伊塔奧布萊恩（Ita O ' brien）也再度為《聊天紀錄》打造動人親密戲。

喬歐文分享拍攝激情戲的過程：「整場戲從頭到尾，都有指導員伊塔奧布萊恩從旁引導，非常專業。每一個動作都經過精心設計，所以拍起來就像動作戲一樣，充滿技巧與細節。而且拍戲時不是冷得要命就是熱到汗流浹背，旁邊還有許多工作人員，現場完全不會有性感的感覺。」

該劇將於5月16日在CATCHPLAY＋全球同步上架，而CATCHPLAY＋影音平台也將於即日起至6月 5日推出《正常人》首三集限時免費看活動，讓觀眾在觀賞新劇《聊天紀錄》前，重溫莎莉魯尼作品中獨特的愛情樣貌。