2022屏東黑鮪魚文化觀光季7日在東隆宮廣場前盛大開幕。（謝佳潾攝）

2022屏東黑鮪魚文化觀光季7日在東隆宮廣場前盛大開幕。（謝佳潾攝）

本土疫情持續延燒，2022屏東黑鮪魚文化觀光季7日在東隆宮廣場前盛大開幕，縣長潘孟安強調，疫情嚴峻但產業經濟仍要持續發展，因此將秉持「防疫優先」的原則繼續辦舉辦鮪魚季，盼藉此減少對產業的衝擊，讓鄉親可以生活如常。

潘孟安指出，黑鮪魚季是全台最重要的產業節慶活動之一，自2000年起開辦至今已邁入第22年，不僅是全台最長壽、知名度最高的產業活動，也是結合傳統產業轉型發展觀光的典範。

潘孟安說，黑鮪魚季從最初行銷漁產到宣導海洋生態環保、結合在地文化等，縣府年年都投入許多心力，並不斷注入創意，豐富黑鮪魚季文化意涵，帶動地方觀光產值，每年只要黑鮪魚季一到，大家就知道來東港，不只是品嚐海鮮，還可以規畫小旅行，或深度體驗在地文化，讓黑鮪魚季更具意義。

黑鮪魚季開幕典禮中，由潘孟安頒發「第一鮪」榮耀，包括今年拔得第一鮪頭籌的「榮魚滿號」船長陳金平，由其夫人鄭巧屏代為領取，及第一鮪得標的佳珍海產餐廳；而「第一鮪」拍賣從2001年開始，佳珍餐廳已是第11度標得「第一鮪」，也創下難得的紀錄。

會中，漁業署長范美玲也帶來好消息，她說，由於漁民和政府的共同努力，中西太平洋漁業委員會（WCPFC）黑鮪配額從往年的1700公噸提升至1900公噸，增加了15％，所以每隻合法捕撈的黑鮪魚都有身份證，民眾可以安心消費，不僅支持漁民，也幫助漁業永續發展。

縣府表示，今年特別推出「屏東限定黑鮪魚季烏龍茶燒酎」限量紀念酒，該款曾獲比利時世界品質評鑑大會Monde Selection銀牌，活動期間將在大東港地區（含新園、東港、小琉球、林邊）餐廳單筆消費滿2000元、伴手禮單筆消費滿1000元或住宿單筆消費滿1200元，可憑發票或收據加價兌換。