女星范冰冰在2018年捲入陰陽合約逃稅案，遭大陸官方重罰約新台幣40億元的天價罰款，更淪為劣跡藝人，原本如日中天的演藝事業一夕崩塌；近年來范冰冰一直找機會復出，不久前直接飛奔南韓客串韓劇，日前突然自嘲身上胖胖的，曬近照體態卻瘦到鎖骨明顯，身形單薄，讓粉絲擔心她身體健康。

近期范冰冰結束南韓拍片行程，似乎回大陸正在隔離中，期間她分享凍齡顏值，被粉絲大讚「這個女人吃了防腐劑」；范冰冰本人也樂得轉發，且笑說「我感覺我的臉不能在（再）瘦了」，還自嘲「身上又胖胖，怎麼辦？好矛盾」；但大多數網友認為范冰冰現在已經很瘦了，和過去腫了的時候差很多。

日前范冰冰才自嘲身上胖胖的，曬近照體態卻瘦到鎖骨明顯，身形單薄，讓粉絲擔心她身體健康。(圖/ 摘自范冰冰微博)

從范冰冰出道以來，身形經常被嘲笑和臉不搭，因為看起來太肉感，即便在一般人的標準她已經是美女了，但還是會被酸民批評；昨（6）日范冰冰分享一系列和花合影的爛漫美照，現階段的體態再度驚艷眾人，不僅清楚看到瓜子臉，還有性感鎖骨，況且從全身照能發現，范冰冰身形顯得單薄，說是紙片人都不為過。

網友看到范冰冰近況都超驚喜，紛紛留言激讚，「好美，美到窒息」、「再美的話，在妳面前都黯然失色了」、「好像瘦了？是我的錯覺嗎？」、「姊姊太瘦了，多吃點」、「都有鎖骨了，瘦得太誇張」、「越來越瘦的樣子，真的美得不像話」。

其實范冰冰為了不被嘲笑體態太豐腴，對身材管理更加嚴格，先前就曾曝光健身影片，有使用器材練手臂或拉粗繩子練腰部，全心投入的樣子看得出來她非常努力控管身材。