俄烏戰爭爆發後，俄羅斯總統普丁下令核武嚇阻部隊戒備，引發可能動用核武的猜測；至於未來是否會爆發第三次世界大戰？軍事專家劉文孝認為，若北約提供烏克蘭進攻性武器，運輸工具一旦遭俄羅斯攔截造成慘重死傷，恐怕就構成世界大戰的要件了。

劉文孝6日在臉書貼文表示，大樓管理員問他︰「會不會爆發第三次世界大戰？」他的回答是︰「如果北約提供烏克蘭進攻性武器，而運輸工具遭到俄羅斯攔截造成慘重死傷，那當然就構成世界大戰的要件了。」那時大家恐怕就得鑽進洞裡去躲，若找不到洞的人可以划船去金門、馬祖找廢棄據點暫駐，外島退伍老兵現在都是最好的嚮導兼生存教官。

網友紛紛表示，「當年的『代理人戰爭』再度重演，只不過這一次陷入戰爭泥淖的是俄羅斯，說不定會如同越南戰爭一個樣打個十年~」、「三戰即核戰，以毛子的瘋狂，一旦掄起核大棒，世界就危險了。老美只想賺最大利潤，而不是同歸於盡」。

也有網友認為，「俄羅斯如果參考美國人轟炸『胡志明小徑』的案例，去轟炸西方人和美國運補烏克蘭的補給路線，其實還不會構成世界大戰的要件。除非普丁狗急跳牆或者是瘋狂了，他把洲際的長程飛彈射到美國本土，美國人才會跟他玩『第三次世界大戰』」。