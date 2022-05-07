日本女作家西加奈子暢銷小說改編的動畫《漁港的肉子》有35萬冊的亮眼銷售成績，讓明石家秋刀魚看完感動到發願「一定要把它翻拍成電影作品」，該片去年在日本上映，片中肉子與女兒喜久子相依為命的故事，讓許多觀眾看到掉淚，終於將在這個月可以在台灣各大戲院看到這部溫暖的作品，許多觀眾看完除了感動之外，GReeeeN相當具有渲染力的片尾曲〈竹天〉也獲得相當大的迴響。

除了〈竹天〉之外，主題曲〈印象詩〉也是一首可愛又容易入耳的歌曲。〈印象詩〉取材自吉田拓郎的名作，它被明石家秋刀魚視為「人生教科書」的最愛歌曲，這次也請來吉田拓郎的戰友武部聰志編曲，同時由GReeeeN負責音樂製作，充滿各種突發奇想的秋刀魚希望由小女孩來詮釋大人的歌詞，因此特別找來日本當紅童星稻垣來泉重新翻唱這首名曲。在歌詞中透露了「強忍著淚水露出笑容的人，是純真的人吧！」也將主角肉子被騙了會眼睛掉下來的金額，都還開朗地說：「但是命還在啊！」讓很多觀眾看完之後透露自己：「怎麼笑著笑著就哭了呀。」

《漁港的肉子》將於本月13日上映，並不是一味對母愛歌功頌德，反而將肉子這個媽媽的形象變得更加親切又逗趣，在開朗的笑聲中深層反映了現實生活中的無奈但仍可找到釋懷方式。胖胖的肉子睡覺時總是震天嘎響，可以一口吞下整片沾滿糖漿法式吐司，她會開朗地跟每個燒肉店的客人打招呼，也會大聲用力地幫參加運動會的喜久子加油，去看企鵝時手舞足蹈，讓觀眾會心一笑，像每一個母親都有讓人尷尬的一面，卻又忍不住想要擁抱她！充滿手繪感的動畫讓電影更有溫度，適合全家一起觀賞。