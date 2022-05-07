東京奧運游泳國手王星皓原本也將今年目標擺在成都市大運及杭州亞運，但2場國際賽都受到疫情延期，他坦言賽事延期受到不少影響，「今年很多計畫都打亂了，現在就等亞運延賽日期確定後再來安排後續訓練計畫。」但有一件事他現在確定要做，就是要去拔智齒。

王星皓目前是男子400公尺自由式、200公尺混合式及400公尺混合式的全國紀錄保持人，去年登上東京奧運舞台後，今年他將目標擺在世大運及亞運，沒想到2場國際賽都因疫情影響。

「延期也沒辦法，大陸疫情嚴重，其實自己也不太敢去。」王星皓表示，原本想要在世大運挑戰突破個人最佳成績，現在延期也打亂自己的目標，「今年的計畫都打亂了，訓練週期也要做出改變，有在想之後要不要去美國移地訓練，但現在要等亞運延期日期確定後再來做安排。」

事實上，原本還有1件事情困擾著王星皓，但現在世大運、亞運都延期，也讓他能夠下定決心，「本來還在想說要不要拔智齒，因為最近智齒長出來、會痛，本來想說世大運、亞運很接近，還在想要什麼時候去拔，現在確定比完全大運後，休息一下就會去拔。」

今天王星皓在111年全大運公開男子組200公尺仰式決賽，游出2分06秒15成績奪銀，事實上仰式是他最不擅長的，他笑著說，當初報名是想挑戰看看能不能贏全國紀錄保持人莊沐倫，「還滿新鮮的。」

對於今天的成績，王星皓笑說比預期好一點，不過水溫偏低讓他有些困擾，「今天狀況還不錯，但水有點冷，會由不熱、熱身有點熱不開，針對這部份，明後天在陸上熱身時會多做一點。」