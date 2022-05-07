在經過2年的延宕後，美國海軍自由級濱海戰鬥艦（LCS）終於參與歐洲部署任務，但美國海軍已在尋求退役所有該級艦，包括僅服役6年的新銳艦；而在印太區域取得有限成果的獨立級LCS，則正與輕型兩棲作戰艦（LAW）一同緊抓中國大陸威脅，確保不受海軍傳統主流勢力青睞的自身計畫能繼續存續。

美國海軍宣布，自由級艦「蘇城號」（LCS 11）已部署至歐洲海域，稍後將前往中東執行任務。「美國海軍學會新聞網」（USNI）6日指出，由於動力系統的嚴重缺陷，自由級艦沿歐洲前往中東部署的任務時程已延宕約2年；而美國海軍已於2023財年預算規劃中，要求在2024年退役大部分的自由級艦，包括2018年11月才服役的「蘇城號」。

新聞網站「The Drive」指出，與自由級艦相比，獨立級艦已在印太區域取得有限成果；美國海軍水面部隊司令（COMNAVSURFOR）兼太平洋艦隊（Pacific Fleet）水面部隊司令基奇納（Roy Kitchener）中將先前表示，在獨立級LCS獲得海軍打擊飛彈（NSM）後，該軍種與陸戰隊持續進行試驗，特別是在探測與獲取目標資料等方面，希望LCS能於第一島鏈支援陸戰隊的「遠征前進基地作戰」（EABO）作戰概念。

USNI指出，目前美國海軍的想法，是讓LCS和LAW共同合作，由LAW在島嶼之間快速移動小規模的陸戰隊單位，LCS則依靠多元化任務能力，為陸戰隊提供長程火力、無人載具運用或指管中繼等能力，甚至在必要時協助運送部分人員或設備。

LCS和LAW可說是美國海軍中的「次等公民」，LCS是後冷戰時期需求下，以靈活執行多元化低強度作戰為目標打造的船艦，但遭遇長期超支與作戰模組無法完善，加上美國海軍已回歸大國競爭時代，使其地位十分尷尬；LAW則屬於中小型兩棲船艦，用途單一，較不受傳統海軍高層歡迎，讓美國陸戰隊司令柏格（David Berger）上將曾公開表示，願意犧牲自軍規模，換取該計畫不被海軍捨棄。